Умер ветеран АТО, бывший узник боевиков "ДНР" Ким Дуванов

В Харьковской области скончался бывший пленник оккупантов Ким Дуванов.

Ветеран ООС и бывший пленник боевиков ОРДО Ким Дуванов умер от проблем с сердцем.

"Плен убивает и тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня скончался Ким Дуванов солдат Вооруженных Сил Украины, который вернулся из плена во время обмена пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало", - написала польская журналистка и волонтер Моника Андрушевская у себя в Facebook.

Дуванов проживал в Харьковской области, у него осталась жена и двое детей.

В конце мая 2019 года он и еще семеро военнослужащих ВСУ по ошибке заехали на оккупированные территории и были взяты в плен.

Долгое время они не выходили на связь, а информации о них не поступало. В ноябре 2019 года жена Дуванова Елена рассказала изданию "Накипело" о том, как ее муж ушел на фронт и попал в плен.

29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. Боевики выдали украинской стороне 79 человек. Среди них были как военнослужащие, так и мирные жители. Дуванов был в их числе.