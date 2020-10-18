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Отдых и удачные сделки с недвижимостью: лунный календарь на неделю 19 - 25 октября

Отдых и удачные сделки с недвижимостью: лунный календарь на неделю 19 - 25 октября
22:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Лунный календарь на октябрь 2020 года сможет посодействовать вам в планировании своих дел с минимальными потерями времени и усилий.

Лунный календарь - это циклическая смена 4-х фаз ночного светила. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня. Луна оказывает определенное влияние на все живое, в том числе и на людей: как физически, так и энергетически.

Самыми благоприятными днями следующей недели для разных дел будут 20, 21 и 24 октября. В эти дни можно планировать важные дела, начинания и сделки.

Неблагоприятные лунные дни на следующей недели: 23 октября.

Подробнее о каждом дне с 19 по 25 октября:

  • 19 октября:

Луна находится в знаке Стрелец. День несколько уведет мысли от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления. Также,  этот период идеален для решения любых вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. 

Однако при принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений.  Астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день добиваются успеха.

  • 20 октября

Луна продолжает находиться в Стрельце. В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций.  В данный период Луна располагается в начале своего роста. Для первой фазы свойственно увеличение энергии для свершения запланированных дел.

Это подходящий день и для физических нагрузок (спортсменам и дачникам надо брать его на заметку). Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится. Тем же, кто занят в этот день только умственным трудом, полезно перемешать интеллектуальные упражнения с зарядкой.

  • 21 октября

Луна переходит в знак Козерога. Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативных влияний извне. Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.

В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца.  В среду удача ждет прежде всего людей умственного труда. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. 

  • 22 октября 

Луна все также в знаке Козерога. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Однако, неплохо в эти дни совершить небольшое путешествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.

У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня дарует славу, почет, успех в обществе. В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится.

  • 23 октября

Все тот же Козерог и все те же проблемы  в денежных вопросах. Однако, при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности.

День недели - пятница, этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

  • 24 октября

Луна переходит в знак Водолея. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами, но день удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место. 

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, - распутывать завязавшиеся узелки. Составленные в субботу сметы предстоящих затрат, а также бизнес-планы чаще всего оказываются удачными.

  • 25 октября

Луна в знаке Водолей. Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.

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Лунный календарь.

Автор:

Телеграф
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