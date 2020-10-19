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Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация

Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация
09:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Число выявленных случаев COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 40 миллионам. Умерли уже более одного миллиона 100 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация по-прежнему в Америке. Но ее по числу диагнозов стремительно догоняет Индия. Третью строчку занимает Бразилия.

На уходящей неделе страны Европы одна за другой заявляли об очередных антирекордах. Ситуация резко ухудшилась и в тех государствах, которые первая большая волна обошла стороной. Слово локдаун звучит все чаще, и все чаще политики заявляют, что очередной изоляции экономика просто не переживет.

За последнюю неделю число госпитализированных COVIDных больных в Нидерландах увеличилось вдвое. Голландские врачи собираются просить Германию принять часть пациентов. Крайне тяжелая ситуация до сих пор и в Испании. И хотя в реанимации больных пока меньше, чем весной, врачи абсолютно измотаны работой в режиме нон-стоп.

Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели.

В Западной Европе настоящий инфекционный пожар во Франции. В Париже каждый десятый тест на COVID положительный. Число пациентов в реанимациях в стране растет очень быстро.

На этой неделе во Франции достигнут абсолютный антирекорд — 32 427 инфицированных коронавирусом, согласно данным, опубликованным французским Агентством здравоохранения в субботу. Этот показатель является рекордным для страны с начала пандемии. Предыдущий ежедневный рекорд составлял — 30 621 случай, и был установлен в четверг, 15 октября.

Чтобы снизить скорость распространения инфекции, в девяти регионах, включая Париж, введен комендантский час. Ограничения затрагивают 20 миллионов человек — почти треть всего населения Франции.

«Да, будет контроль и будут штрафы — 135 евро. А в случае повторного нарушения — полторы тысячи евро», — сказал Эммануэль Макрон.

Вторую волну коронавируса чувствует и Италия. За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за это же время в Италии 69 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 36 543.

Отметим, что днем ранее в Италии за сутки было выявлено 10 925 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

В Индии число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количеству случаев коронавируса.

Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.

С начала пандемии в СШАкоронавирусной инфекцией заразились более 8 млн человек, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 18 октября в стране подтвердили 8 млн 39 тыс. случаев заражения. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по числу заразившихся COVID-19. Число умерших от коронавируса в стране составляет 218,4 тыс.

Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу

Наибольшее число заболевших выявлено в штатах Калифорния (871 тыс.), Техас (863 тыс.), Флорида (748 тыс.) и Нью-Йорк (516 тыс.),

Украина в мировом рейтинге по количеству больных на 25 месте. Всего в мире заболело COVID-19 почти 40 миллионов человек. Летальных исходов – более миллиона ста тысяч.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксирован 4766 случай заболевания коронавирусом.

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Статистика, мир, Коронавирус, Антирекорды.

Автор:

Телеграф
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