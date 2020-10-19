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Праздник 19 октября: народные приметы и запреты

Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Сегодня, 19 октября 2020 года почитается память апостола Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа.

Фома был простым рыбаком в Галилейском городе. Однажды он услышал одну из проповедей Христа. Она настолько сильно запала ему в душу, что он бросил свой дом, занятия и отправился вслед за Спасителем. Фома отсутствовал, когда после воскрешения Христос явился перед своими учениками. Не веря их словам, он высказал свое недоверие. Все его сомнения были развеяны, когда Иисус через 8 дней явился перед ним и позволил прикоснуться к своим ранам. Раскаявшись в своем неверии, апостол начал странствовать и проповедовать христианство во многих уголках мира.

Кстати, в народе существует поговорка "Фома неверующий", происхождение которой как раз и связано с личностью святого.

Фомин день 19 октября

19 октября обычно подводили итоги года и определяли, удалось ли получить доход от своей деятельности. Обязательно отправлялись утром в церковь и ставили свечку святому Фоме. В особо урожайные годы можно было накрыть богатый стол и как следует поесть в этот день, отмечая успешную трудовую деятельность.

Что строго нельзя делать 19 октября:

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям, которые просят еды. А вот самим переедать не стоит.

Также строжайше запрещено сплетничать, лениться и обманывать, иначе весь год будет неудачным.

 Народные приметы на 19 октября:

  • Вороны собираются в стаи - по приметам жди ненастной погоды .

  • Если стоит безветренная погода - жди похолодания.

  • Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.

  • Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.

"Телеграф" ранее сообщал о том, какой будет погода в начале этой недели.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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