Праздник 19 октября: народные приметы и запреты

Фома был простым рыбаком в Галилейском городе. Однажды он услышал одну из проповедей Христа. Она настолько сильно запала ему в душу, что он бросил свой дом, занятия и отправился вслед за Спасителем. Фома отсутствовал, когда после воскрешения Христос явился перед своими учениками. Не веря их словам, он высказал свое недоверие. Все его сомнения были развеяны, когда Иисус через 8 дней явился перед ним и позволил прикоснуться к своим ранам. Раскаявшись в своем неверии, апостол начал странствовать и проповедовать христианство во многих уголках мира.
Кстати, в народе существует поговорка "Фома неверующий", происхождение которой как раз и связано с личностью святого.
19 октября обычно подводили итоги года и определяли, удалось ли получить доход от своей деятельности. Обязательно отправлялись утром в церковь и ставили свечку святому Фоме. В особо урожайные годы можно было накрыть богатый стол и как следует поесть в этот день, отмечая успешную трудовую деятельность.
Что строго нельзя делать 19 октября:
В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям, которые просят еды. А вот самим переедать не стоит.
Также строжайше запрещено сплетничать, лениться и обманывать, иначе весь год будет неудачным.
Народные приметы на 19 октября:
Вороны собираются в стаи - по приметам жди ненастной погоды .
Если стоит безветренная погода - жди похолодания.
Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.
"Телеграф" ранее сообщал о том, какой будет погода в начале этой недели.