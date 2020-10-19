Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы

В Украине уровень зарплаты учителей в 2021 году будут повышать в два этапа. Первый этап планируется на январь, а второй на июль.
Об этом проинформировали в МОН.
С июля 2021 года средний оклад преподавателя планируется повысить на 30 процентов, по сравнению с цифрами за сентябрь 2020.
Первый этап
В январе планируется повышение зарплат для:
молодых учителей - до 4 859 гривен,
учителей 1 категории - до 6 061 гривны,
учителей высшей категории - до 6 461 гривны.
Второй этап
Повышение ожидается провести в июле:
молодой учитель получит повышение - до 5 265 гривен,
1 категории - до 6 567 гривен,
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