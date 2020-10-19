Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы

В Министерстве образования и науки рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.

В Украине уровень зарплаты учителей в 2021 году будут повышать в два этапа. Первый этап планируется на январь, а второй на июль.

Об этом проинформировали в МОН.

С июля 2021 года средний оклад преподавателя планируется повысить на 30 процентов, по сравнению с цифрами за сентябрь 2020.

Первый этап

В январе планируется повышение зарплат для:

молодых учителей - до 4 859 гривен,

учителей 1 категории - до 6 061 гривны,

учителей высшей категории - до 6 461 гривны.

Второй этап

Повышение ожидается провести в июле:

молодой учитель получит повышение - до 5 265 гривен,

1 категории - до 6 567 гривен,

высшей категории - до 7 001 гривен.

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