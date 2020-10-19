Появилась карикатура на решение суда по книге Кипиани в пользу Медведчука

Иллюстратор Александр Грехов оперативно отреагировал на ситуацию с судебным решением об удалении из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о Викторе Медведчуке и выдал на-гора тематическую карикатуру.

Художник-иллюстратор Александр Грехов - автор скандальной выставки "Квантовый скачок Шевченко. Метро" - поделился на Facebook своей новой работой - карикатурой, героем которой стал мужчина с книгой в кармане пиджака. На одной картинке на ней надпись "Василь Стус" и дата 1980, на второй - "Справа Василя Стуса" и 2020. С именем этого украинского диссидента связан скандал, который разгорелся в понедельник, 19 октября, после оглашения решения суда о запрете на использование в книге журналиста Вахтанга Кипиани эпизодов с упоминанием Виктора Медведчука. Именно он в 1980-м году был адвокатом Василия Стуса после задержания и обвинения в антисоветской деятельности, а в 2020-м в судебном порядке попытался добиться исключения этих фактов из книги "Справа Василя Стуса", которая содержит архивные материалы, раскрывающие обстоятельства ареста и смерти диссидента в лагере.

В комментариях пользователи благодарят автора за карикатуру и отмечают, что ему в художественной форме удалось показать, что времена вроде бы меняются, а люди нет. Именно поэтому и становятся возможны решения суда, запрещающие распространение книги. Кроме того, в сети пользователи запустили флешмоб, выкладывая свои фото с книгой "Справа Василя Стуса" и хэштегом #ПідтримайСправуСтуса.

Как сообщал "Телеграф", буквально за несколько часов после того, как стало известно о скандальном решении суда, книга "Справа Василя Стуса" была раскуплена, а издательство заявило, что напечатает дополнительный тираж.