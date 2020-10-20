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Праздник 20 октября: народные приметы и запреты

Праздник 20 октября: народные приметы и запреты
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
В церкви 20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Другие названия праздника: "Сергий", "Сергей", "Зиме начальник", "Зазимки", "День Сергея Зимнего".

Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый. Преподобный Сергий Нуромский жил в XV веке и был выходцем из греков. Став учеников С. Радонежского, он получил благословение и отправился к реке Нурма. Там стал жить в уединении и молитвах. Он подвергался множеству соблазнов, но везде его оберегала молитва. Узнав о месте обитания преподобного, к нему начали приходить паломники и вскоре там была создана Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.

День Сергея Зимнего

Говорят, что с 20 октября этого момента начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи - длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.

20 октября крестьяне утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать. Причем, печь полагалось растопить самому младшему членную семьи - верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.

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20 октября существовала традиция женщинам надевать новый платок на голову - верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что строго нельзя делать 02 октября:

20 октября категорически запрещалось работать с тестом. Согласно поверью, нарушение этого запрета грозит безденежьем и другими бедами.

Нежелательно принимать подарки, особенно от малознакомых людей. Вместе с презентом могут быть переданы чужие болезни, горести и беды.

Также запрещено жаловаться на жизнь.

 Народные приметы на 20 октября:

  • Если снег выпадет в этот день - жди раннюю зиму.

  • Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

  • Если в Сергеев день стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

  • Родившиеся 20 октября отличаются крутым нравом. Такие люди обычно ревнивы и упрямы. Носить им следует алмаз.

"Телеграф" ранее сообщал о том, какая погода ожидает украинцев во вторник и среду.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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