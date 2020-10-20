Праздник 20 октября: народные приметы и запреты

В церкви 20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Другие названия праздника: "Сергий", "Сергей", "Зиме начальник", "Зазимки", "День Сергея Зимнего".

Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый. Преподобный Сергий Нуромский жил в XV веке и был выходцем из греков. Став учеников С. Радонежского, он получил благословение и отправился к реке Нурма. Там стал жить в уединении и молитвах. Он подвергался множеству соблазнов, но везде его оберегала молитва. Узнав о месте обитания преподобного, к нему начали приходить паломники и вскоре там была создана Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.

Говорят, что с 20 октября этого момента начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи - длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.

20 октября крестьяне утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать. Причем, печь полагалось растопить самому младшему членную семьи - верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.

20 октября существовала традиция женщинам надевать новый платок на голову - верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что строго нельзя делать 02 октября:

20 октября категорически запрещалось работать с тестом. Согласно поверью, нарушение этого запрета грозит безденежьем и другими бедами.

Нежелательно принимать подарки, особенно от малознакомых людей. Вместе с презентом могут быть переданы чужие болезни, горести и беды.

Также запрещено жаловаться на жизнь.

Народные приметы на 20 октября:

Если снег выпадет в этот день - жди раннюю зиму.

Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

Если в Сергеев день стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

Родившиеся 20 октября отличаются крутым нравом. Такие люди обычно ревнивы и упрямы. Носить им следует алмаз.

"Телеграф" ранее сообщал о том, какая погода ожидает украинцев во вторник и среду.