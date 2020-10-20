Нардеп София Федина рассказала о горе в семье

У народного депутата Украины Софии Фединой, известной по скандалу на фоне "угроз Зеленскому", умер близкий человек.

У народного депутата от "Европейской Солидарности" София Фединой умер отец.

Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.

"У меня умер папа ... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федыны. Помолитесь за его душу ... О парастасе и чин погребения сообщу позже", - написала Федина.

Фолловеры депутата подержали ее в комментариях.

"Сочувствую. Царство ему Небесное", "Сил, искренне сочувствую, дорога Софья! Пусть с Богом покоится", "Вечная память папе. сочувствую искренне",- написали они.

Напомним, 26 октября 2019 София вместе с военной Марусей Зверобой в одной из львовских кофеен записала видеообращение к Зеленского, которое было расценено властями как угроза жизни президента.

Впоследствии Федина заявила, что после обращения она начала получать угрозы, после чего подала заявление в ГПУ и МВД.

6 февраля 2020 Федина вызвали в ГБР с целью вручить подозрение по уголовному делу против нее. Заявление о действиях Федыны и Зверобой написал депутат из фракции Слуга народа Александр Качура. В ходе расследования Софии сообщили о подозрении относительно "угроз Зеленскому", ей грозило до 5 лет тюрьмы.

10 марта Печерский суд Киева избрал Федине личное обязательство как меру пресечения в рамках дела о возможных угрозах.

12 мая ГБР завершило расследование, продолжив Федине меру пресечения.