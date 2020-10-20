Хомчак получил уже третью служебную квартиру: в сеть попали документы

В сети появились документы, которые подтверждают, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак получил третью квартиру в Киеве.

Генерал Вооруженных сил Руслан Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил, то есть на себя, еще одну квартиру.

Об этом рассказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

"Обязательным пунктом реформы армии на пути к NATO является предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженных сил. Несмотря на ошалевшую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод за штат и освобождения профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в NATO", есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру", - рассказал он.

Нова квартира заради миру. Обіцяв більше не писати про різнобарвне рішалово. Тільки про Антитіла. Але люди бідкаються,... Опубликовано Taras Topolya Вторник, 20 октября 2020 г.

"Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму", - пишет Тополя.

Еще один член группы "Антитела" Сергей Вусык написал в комментариях, что у Хомчака не три квартиры: "Там есть еще четвертый дом, Тарас, штатно-должностной, который он получил ранее. В районе автовокзала, в новостройке".

Журналистка Янина Соколова поинтересовалась, если ли документальные доказательства, на что Вусык ответил, что есть, но нужно время.