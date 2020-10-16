Семейный подряд: Тарас Тополя рассказал о неприятных моментах, связанных с женой Хомчака Коваленко

Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, почему от знакомства с Анной Коваленко у него остались неприятные впечатления.

Украинский певец Тарас Тополя на своей официальной странице в Facebook опубликовал пост, в котором расписал все обстоятельства его истории скандала в Минобороны, когда украинских миротворцев отправили в Конго, не сделав им нужную вакцинацию.

Отметим, что примерно за месяц до командировки в Конго, в Украине на МОУ поступило официальное письмо от ООН. В нем было указано, что в тот момент на территории Конго фиксировали вспышки эпидемии: чумы, брюшного тифа, вирусы Эбола.

После того, как артист поднял этот вопрос, он начал получать угрозы в свой адрес и заявил о покушении на свою жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о скандальной главе Черниговской ОГА Анне Коваленко.