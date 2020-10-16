Кто такая Анна Коваленко и что известно о жене генерала Хомчака

Анна Коваленко является украинским общественным деятелем, журналисткой, а также Народным депутатом Украины IX созыва.

Кто же такая Анна Коваленко?

Анна Николаевна Коваленко родилась 5 мая 1991 года в г. Буча Киевской области.

Проходила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, а также Национальной академии государственного управления при Президенте Украины на специальности "Публичное управление".

С 2008 по 2013 год работала журналистом в ТРК "Радио Эра" и телеканале "СТБ".

Активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана. С 2015 года является координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Коваленко также занимала должность советника трех министров обороны. С 2014 по 2015 гг. была советником министра информационной политики.

В 2019 году прошла в ВР по списку "Слуги народа", но позже сложила полномочия из-за назначения на должность заместителя главы Офиса президента.

Оскандалилась после того, как в 2019 году обвинила участников АТО в войне на Донбассе.

Сейчас проживает в Киеве.

Как ранее писал "Телеграф", 15 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Коваленко председателем Черниговской ОГА. Она стала единственной в стране женщиной-руководительницей области.

Позже в СМИ появилась информация о том, что 29-летняя Анна стала женой 53-летнего командующего ВСУ Руслана Хомчака. Стоить отметить, что разница между супругами составляет 24 года.