Праздник 21 октября: народные приметы и запреты

Преподобная Пелагия Антиохийская в юности вела разгульную и нечестивую жизнь. Она была очень красивой девушкой, любила носить роскошную одежду и украшения. За это ее прозвали Маргаритой, что в переводе с латинского языка означает жемчужина. Однажды, неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение так поразили девушку, что она приняла христианскую веру, переоделась в мужскую одежду и уехала в Иерусалим, где под видом юноши приняла монашеский постриг.
Трифон Вятский жил в Архангельской губернии в XVI веке. Его отец рано умер, а он остался на попечении матери и старших братьев. С раннего детства Трифон чувствовал призвание к иноческой жизни, поэтому, когда родственники решили его женить, тайно ушел из дома и принял постриг в Пыскорском монастыре. Однажды, к Трифону явился святой Николай с ангелами и подарил ему уникальный дар творить чудеса.
В народе 21 октября начинали готовиться к зиме. Именно в этот день нужно доставать теплую зимнюю одежду, приводить ее в порядок. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.
Мужчины же в это время утепляли дом к зиме.
21 октября традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника, Починок.
Что можно делать 21 октября:
Посвятите день уборке и стирке.
Постарайтесь провести день в хорошем настроении и не унывать без видимой причины.
В этот день можно заниматься ремонтом.
Что нельзя делать 21 октября:
Не распускайте слухи, иначе навлечете на себя беду.
Нельзя сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы.
21 октября запрещено бездельничать.
Не рекомендуется в этот день переезжать или менять место работы.
В этот день не стоит много времени красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.
Нехорошие сны, увиденные в эту ночь, нельзя никому рассказывать, иначе они могут приобрести силу и сбыться.
Ни в коем случае нельзя рубить старые деревья.
Народные приметы 21 октября:
Если на деревьях еще остались листья, значит зима будет поздней.
В ночном небе ярко сияют звезды – к хорошей погоде.
Если облака низко плывут, значит погода скоро испортится.
Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.
Лес посерел – к морозу.
Поздние грибы — поздний снег.
Ранее, "Телеграф" сообщал, какая погода ждет украинцев 21 октября.