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Среда, 21.10.2020
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Праздник 21 октября: народные приметы и запреты
Праздник 21 октября: народные приметы и запреты

Праздник 21 октября: народные приметы и запреты

Праздник 21 октября: народные приметы и запреты
09:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
21 октября православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифон, архимандрита Вятского. В народе день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона и Пелагеи все холоднее".

Преподобная Пелагия Антиохийская в юности вела разгульную и нечестивую жизнь. Она была очень красивой девушкой, любила носить роскошную одежду и украшения. За это ее прозвали Маргаритой, что в переводе с латинского языка означает жемчужина. Однажды, неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение так поразили девушку, что она приняла христианскую веру, переоделась в мужскую одежду и уехала в Иерусалим, где под видом юноши приняла монашеский постриг.

Трифон Вятский жил в Архангельской губернии в XVI веке. Его отец рано умер, а он остался на попечении матери и старших братьев. С раннего детства Трифон чувствовал призвание к иноческой жизни, поэтому, когда родственники решили его женить, тайно ушел из дома и принял постриг в Пыскорском монастыре. Однажды, к Трифону явился святой Николай с ангелами и подарил ему уникальный дар творить чудеса.

В народе 21 октября начинали готовиться к зиме. Именно в этот день нужно доставать теплую зимнюю одежду, приводить ее в порядок. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

Мужчины же в это время утепляли дом к зиме.

21 октября традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника, Починок.

Что можно делать 21 октября:

  • Посвятите день уборке и стирке.

  • Постарайтесь провести день в хорошем настроении и не унывать без видимой причины.

  • В этот день можно заниматься ремонтом.

Что нельзя делать 21 октября:

  • Не распускайте слухи, иначе навлечете на себя беду.

  • Нельзя сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы.

  • 21 октября запрещено бездельничать.

  • Не рекомендуется в этот день переезжать или менять место работы.

  • В этот день не стоит много времени красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.

  • Нехорошие сны, увиденные в эту ночь, нельзя никому рассказывать, иначе они могут приобрести силу и сбыться.

  • Ни в коем случае нельзя рубить старые деревья.

Народные приметы 21 октября:

  • Если на деревьях еще остались листья, значит зима будет поздней.

  • В ночном небе ярко сияют звезды – к хорошей погоде.

  • Если облака низко плывут, значит погода скоро испортится.

  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.

  • Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.

  • Лес посерел – к морозу.

  • Поздние грибы — поздний снег.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какая погода ждет украинцев 21 октября.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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