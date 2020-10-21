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Стало известно, вернутся ли школьники за парты после осенних каникул

Стало известно, вернутся ли школьники за парты после осенних каникул
17:31 Сегодня Телеграф
Исполняющий обязанности министра образования рассказал, как будут учится школьники после каникул в Украине.

И.о. министра образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что в зависимости от эпидемического "цвета" региона одни школьники смогут ходить в школу, другие же будут оставатся на дистанционном обучении.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, на данный момент ситуация сложная и требует ответственности от каждого из нас.

Также Шкарлет отметил, что: "все обязательно вернутся к обычной жизни" и это может произойти быстрее, только при условии обязательного соблюдения рекомендаций Минздрава.

По предоставленной информации, обучение 1-4 классов, после каникул, будет организовано в очном формате, а 5-11 - в зависимости от эпидемического уровня опасности будет проводится в смешанном или дистанционном форматах.

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Все по теме:

Украина, Школы, Карантин, Covid-19, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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