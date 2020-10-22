Выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом (фото)

Трагедия произошла на дороге Киев-Иванков

На Киевщине во время столкновения Renault с внезапно выскочившим на дорогу лосем погиб мужчина.

Об этом проинформировали на Фейсбуке Вартових еспресо.

Легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская водитель не успел затормозить и сбил лося, который пересекал дорогу.

От удара животное вылетело на капот и пробило лобовое стекло автомобиля.

36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Также на переднем сиденье находился пассажир, который скончался на месте от полученных травм, его придавило тушей животного.

Фото с места инцидента:

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