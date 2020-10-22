Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине
Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине
Появились фото и видео с места жуткого ЧП с женщиной и ребенком в Киеве
Появились фото и видео с места жуткого ЧП с женщиной и ребенком в Киеве
Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом (фото)

Выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом (фото)
19:42 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Трагедия произошла на дороге Киев-Иванков

На Киевщине во время столкновения Renault с внезапно выскочившим на дорогу лосем погиб мужчина.

Об этом проинформировали на Фейсбуке Вартових еспресо.

Легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская водитель не успел затормозить и сбил лося, который пересекал дорогу.

От удара животное вылетело на капот и пробило лобовое стекло автомобиля.

36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу. Также на переднем сиденье находился пассажир, который скончался на месте от полученных травм, его придавило тушей животного.

Фото с места инцидента:

Читайте также в материале "Телеграф": В Харькове в трагической аварии погибли подполковник ГСЧС и его дочь-подросток.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
02 Бывшие союзники предъявили Путину претензии по Карабаху и выступили за Азербайджан
03 "Победы" над бандеровцами уже не радуют: критик Путина рассказал, как россияне относятся к украинцам
04 Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе: свежая карта боев
05 Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину
Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину
Азербайджан занял стратегически важный населенный пункт на границе с Ираном: видео попало в сеть
Азербайджан занял стратегически важный населенный пункт на границе с Ираном: видео попало в сеть
Зеленский объяснил, зачем ему всеукраинский опрос и что он будет делать с его результатами
Зеленский объяснил, зачем ему всеукраинский опрос и что он будет делать с его результатами
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь