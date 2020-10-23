"Довели страну", "жизни от вас нет": в маршрутке Славянска устроили перепалку из-за масок и украинского языка

На пассажирку автобуса в Славянске накинулись с резкими словечками за обычное замечание.

Жительница Славянска, Донецкой области Рита Мазанкова попала в словесную перепалку из-за того, что просто попросила надеть пассажиров маски в транспорте.

О своей истории девушка рассказала на страничке в Фейсбук.

Как все происходило?

После того как Рита сделала замечание, несколько пассажиров просто взбесились.

"Страну довели! Приехали к нашему востоку, жизни от вас нет!" - высказалась одни из пассажирок в ответ.

Сама же девушка вела себя довольно адекватно и спокойно.

Она аргументировала свою просьбу тем, что всем неудобно носить маски но это нужно делать.

На замечание, девушки (она говорила на украинском языке), агрессивная пассажирка выпалила: "Так и говори по-славянски!".

Видео со скандальным инцидентом:

По словам Риты, водитель сказал, что она должна сама разобратся с этой ситуацией, поскольку это ей неудобно.

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