"Довели страну", "жизни от вас нет": в маршрутке Славянска устроили перепалку из-за масок и украинского языка

Жительница Славянска, Донецкой области Рита Мазанкова попала в словесную перепалку из-за того, что просто попросила надеть пассажиров маски в транспорте.
О своей истории девушка рассказала на страничке в Фейсбук.
Как все происходило?
После того как Рита сделала замечание, несколько пассажиров просто взбесились.
"Страну довели! Приехали к нашему востоку, жизни от вас нет!" - высказалась одни из пассажирок в ответ.
Сама же девушка вела себя довольно адекватно и спокойно.
Она аргументировала свою просьбу тем, что всем неудобно носить маски но это нужно делать.
На замечание, девушки (она говорила на украинском языке), агрессивная пассажирка выпалила: "Так и говори по-славянски!".
Видео со скандальным инцидентом:
По словам Риты, водитель сказал, что она должна сама разобратся с этой ситуацией, поскольку это ей неудобно.
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