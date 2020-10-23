Нападение на кандидата в депутаты под Киевом: появились данные о его состоянии и фото из больницы

В нападении по дороге в столицу кандидат в нардепы Алексей Оскер был избит и угодил на больничную койку. Пострадал и водитель политика.

Состояние кандидата в депутаты ВР на промежуточных выборах в Черниговской области Алексея Оскера, который накануне подвергся нападению, оценивается как стабильное. Но подробности инцидента политик пока рассказать не может из-за сильной слабости.

Об этом сообщает журналист Денис Маганов. На фото, размещенном в соцсети, видно, что у кандидата в народные депутаты перебинтована голова.

"Вот такой вид сейчас имеет Алексей Оскер. К счастью, все обошлось, состояние стабильное, уже в безопасности, но немного побит по телу и разбита голова. Водитель пострадал немного больше. О подробностях нападения во всех в деталях, пока что не известно даже мне, он еще слаб, не может толком внятно говорить", - отметил журналист.

Также Денис Маганов поблагодарил всех, кто помог сразу после происшествия и написал, что сообщит, как будут развиваться события дальше.

21 октября в Одесской области покушались на кандидата в районные депутаты Андрея Бабенко.