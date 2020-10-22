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Под Киевом напали на кандидата в нардепы: первые детали

Под Киевом напали на кандидата в нардепы: первые детали
23:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/alexey.osker
Журналист Денис Маганов сообщил о нападении на кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в Черниговской области Алексея Оскеру.

Происшествие случилось вечером 22 октября, когда политик возвращался в столицу из Черниговской области.

«По ответу водителя машину переловили на трасе, Оскер в тяжелом состоянии, водитель также пострадал», - отметил Маганов.

Оскер родом из Сумской области. Является основателем и председателем правления благотворительной организации "БФ Алексея Оскера".

В 2014 году он был кандидатом в нардепы от Радикальной партии Олега Ляшко, но не был избран. В следующем году он баллотировался в Кропивницкий горсовет от той же политсилы, но снова проиграл. В 2019 году Оскер баллотировался в Раду по 158 округу в Сумской области как самовыдвиженец. В этом году политик выдвигается на выборы в 208 округе Черниговской области.

На днях в Одесской области подорвали авто кандидата в районные депутаты от "Батьківщини" Андрея Бабенко.

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Выборы, Нападения, Алексей Оскер.

Автор:

Телеграф
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