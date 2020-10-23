Скачать
Пятница, 23.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса
Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса
«Миротворцы» не помогут: когда и чем закончится война в Нагорном Карабахе
«Миротворцы» не помогут: когда и чем закончится война в Нагорном Карабахе
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Садился за руль пьяным: открылись подробности о мужчине, устроившем смертельное ДТП в Харькове (видео)
Садился за руль пьяным: открылись подробности о мужчине, устроившем смертельное ДТП в Харькове (видео)

Украина готовится к новому обмену пленными: журналист раскрыл детали

Украина готовится к новому обмену пленными: журналист раскрыл детали
19:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными. 

Об этом сообщил аналитик "Агентства международных исследований", журналист Игорь Соловей, ссылаясь на источник в Офисе Президента.

По предварительным данным, есть договоренность об освобождении около 15 украинцев, но время и место проведения обмена пока держится в секрете, как и имена удерживаемых. 

"Точно известно, что Зеленский освобождает героев и военных (по крайней мере очень старается), а Денисова и волонтеры - остальных.

Даже если обмен произойдет, в плену у россиян все еще остается около 200 граждан Украины. Каждый раз принимая решение об освобождении украинских военнопленных, РФ подтверждает свое участие в конфликте", - отмечает Соловей.

"Радует, что еще полтора десятка граждан Украины смогут наконец-то увидеть своих родных и близких", - подчеркивает он.

"Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей РФ, все же завершит свои формальные вещи", - сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии "Укринформ".

Стоит напомнить, что последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина отдала на неподконтрольную территорию 14 человек и забрала 20 своих граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Донбасс, Игорь Соловей.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армянска армия в критическом положении: появился прогноз по войне в Нагорном Карабахе
02 Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине
03 "Довели страну", "жизни от вас нет": в маршрутке Славянска устроили перепалку из-за масок и украинского языка
04 В Украине обновили список городов в "красной зоне": свежая карта и список
05 СМИ рассказали о гостях свадьбы сына Оксаны Марченко: кто из соратников Медведчука там засветился
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, когда Украина сможет отказаться от перевода часов
Стало известно, когда Украина сможет отказаться от перевода часов
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
Массовая гибель животных на Камчатке: в России представили официальную причину ЧП в Тихом океане
В России опозорились с памятником детям-героям войны (фото)
В России опозорились с памятником детям-героям войны (фото)
Какие вещи будут в тренде этой осенью: советы Андре Тана
Какие вещи будут в тренде этой осенью: советы Андре Тана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь