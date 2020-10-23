Украина готовится к новому обмену пленными: журналист раскрыл детали

По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил аналитик "Агентства международных исследований", журналист Игорь Соловей, ссылаясь на источник в Офисе Президента.

По предварительным данным, есть договоренность об освобождении около 15 украинцев, но время и место проведения обмена пока держится в секрете, как и имена удерживаемых.

"Точно известно, что Зеленский освобождает героев и военных (по крайней мере очень старается), а Денисова и волонтеры - остальных.

Даже если обмен произойдет, в плену у россиян все еще остается около 200 граждан Украины. Каждый раз принимая решение об освобождении украинских военнопленных, РФ подтверждает свое участие в конфликте", - отмечает Соловей.

"Радует, что еще полтора десятка граждан Украины смогут наконец-то увидеть своих родных и близких", - подчеркивает он.

"Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей РФ, все же завершит свои формальные вещи", - сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии "Укринформ".

Стоит напомнить, что последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина отдала на неподконтрольную территорию 14 человек и забрала 20 своих граждан.