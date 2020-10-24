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Праздник 24 октября: народные приметы и запреты

Праздник 24 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церковном календаре 24 октября отмечается день почтения памяти святого Филиппа, одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской.

Ученики Иисуса Христа избрали Филиппа в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и отправился в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

Филиппов день

Отмечали, что именно на Филиппа 24 октября начинается канитель - так называли грязь и распутницу на дорогах. Несмотря на это, 24 октября люди все равно старались выполнять все необходимые дела по хозяйству.

В этот день обычно холодало. Все чаще по утрам наблюдались туманы, шел мелкий, моросящий дождь.

Что строго нельзя делать 24 октября:

  • В этот день запрещается оставлять дом неубранным.

  • Нельзя переедать.

  • Также нежелательно играть с огнем. Раньше верили, что яркий огонь накануне зимы может привлечь в дом нечистые силы.

 Народные приметы на 24 октября:

 

  • Утром снег пошел - зима будет суровой.

  • Снег выпал на мокрую землю и не тает - ожидай ранней и теплой весны.

  • Если к этому дню еще не закончился листопад - год будет тяжелым.

  • Луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой - в ближайшие дни будет ненастье, и, скорее всего, пойдет снег.

  • Туман опускается - будет оттепель.

  • Если на реке лед установился - надо походить по нему - денег будет много.

  • Родившиеся 24 октября обладают хорошим здоровьем и отличаются сообразительностью. Носить им следует горный хрусталь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут отказаться от сезонного перевода часов.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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