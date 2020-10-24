Праздник 24 октября: народные приметы и запреты

В церковном календаре 24 октября отмечается день почтения памяти святого Филиппа, одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской.

Ученики Иисуса Христа избрали Филиппа в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и отправился в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

Отмечали, что именно на Филиппа 24 октября начинается канитель - так называли грязь и распутницу на дорогах. Несмотря на это, 24 октября люди все равно старались выполнять все необходимые дела по хозяйству.

В этот день обычно холодало. Все чаще по утрам наблюдались туманы, шел мелкий, моросящий дождь.

Что строго нельзя делать 24 октября:

В этот день запрещается оставлять дом неубранным.

Нельзя переедать.

Также нежелательно играть с огнем. Раньше верили, что яркий огонь накануне зимы может привлечь в дом нечистые силы.

Народные приметы на 24 октября:

Утром снег пошел - зима будет суровой.

Снег выпал на мокрую землю и не тает - ожидай ранней и теплой весны.

Если к этому дню еще не закончился листопад - год будет тяжелым.

Луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой - в ближайшие дни будет ненастье, и, скорее всего, пойдет снег.

Туман опускается - будет оттепель.

Если на реке лед установился - надо походить по нему - денег будет много.

Родившиеся 24 октября обладают хорошим здоровьем и отличаются сообразительностью. Носить им следует горный хрусталь.

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