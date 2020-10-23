Стало известно, когда Украина сможет отказаться от перевода часов

25 октября в 4:00 в Украине переходят на зимнее время, стрелки нужно будет перевести на 1 час назад.

Об этом проинформировали в Минэкономики Украины.

Переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета Министров.

В то время как в ЕС сезонный перевод стрелок происходит на основании Директивы Европейского Парламента и Совета.

"Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 определиться, на каком времени она останется: в летнем или зимнем." - говорится в тексте заявления.

Если в ЕС примут решение об отмене перевода часов, с целью гармонизации законодательства с ЕС, в Украине будут рассмотрены соответствующие изменения в законодательстве.

Стоит напомнимть, что в Украине ранее хотели отказатся от сезонного перевода стрелок и даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

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