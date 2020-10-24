Украинского моряка задержали в Польше: родственники ничего не знают о его судьбе

В Польше задержан украинский моряк Алексей Быстрика, якобы разыскиваемый Интерполом за преступление в Чехии. Однако родственники задержанного говорят, что он никогда не посещал эту страну.

Об этом 24 октября на брифинге заявила глава наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" (Одесса) Светлана Фабрикант.

Экс-нардеп рассказала, что в ее организацию обратились родственники моряка - жителя Одессы.

"Гражданин Украины направлялся на работу, согласно контракту, который у него на руках, в должности кадета. Посадка на судно должна была состоятся в порту Клайпеды 13.10.2020. В аэропорту Варшавы 12.10.2020 (транзитном, перелет Одесса-Варшава- Вильнюс) он был задержан якобы по запросу Чехии. Удерживался властями до 13.10.2020 до суда", - поведала она.

По информации переводчика суда по телефону, его задержание связанно с запросом из Чехии. В настоящий момент его переместили в тюрьму Варшавы. Связи с ним нет.

Как утверждает Анна Быстрика, с тех пор связи с супругом нет, и родственники ничего не знают о его судьбе.

"Уже прошло 11 дней с момента задержания. Мы по-прежнему в неведении. За это время могло произойти все что угодно. Мы просто хотим знать, что он жив, понять, что происходит и в чем его обвиняют", - сказала супруга моряка.