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"Платили даже ниже польской минималки": близкий друг рассказал о погибшей в Польше украинке

"Платили даже ниже польской минималки": близкий друг рассказал о погибшей в Польше украинке
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм
Работала по 14 часов сутки и думала вернуться в Украину - какой была Илона Ющенко, сгоревшая при пожаре в Польше.

Гибель 23-летней заробитчанки Илоны Ющенко вследствие пожара в Польше шокировала небольшой город Новоград-Волынский на Житомирщине. Юная, улыбчивая и невероятно позитивная девушка поехала в соседнюю страну заработать денег и сгорела в импровизованном общежитии, в котором даже не было окон!

"Телеграфу" удалось связаться с близким другом Илоны, который рассказал об их последнем разговоре за несколько дней до трагедии.

- Она была невероятно крутым человеком и очень приятной в общении. Никогда никому не отказывала, а наоборот - была готова предложить свою помощь в любой момент, - рассказывает Богдан Гембарский. - В родном городе Илона занималась танцами, у нее был свой клуб, где она занималась с детками, однако финансово хобби себя едва ли оплачивало, потому она и решила поехать в Польшу на заработки. Работала в каком-то садовом хозяйстве. Рассказывала, что приходится пахать по 14 часов в сутки, а платили даже ниже польской минималки. Думала о том, чтобы вернуться в Украину, но потом вроде привыкла. Это тяжелейшая потеря для семьи и близких.

Обгоревшее тело Илоны пожарные нашли уже после ликвидации ЧП. По предварительной информации, общежитие переделали из бывшей теплицы, которую просто накрыли жестью и утеплили минватой. В нем жили около двух десятков людей, но не было ни единого окна. 

Друзья и знакомые Илоны Ющенко занимаются сбором помощи для родителей девушки.

Напомним, в ночь на 5 октября вблизи Варшавы погибла молодая украинка. Позже вскрылись подробности о погибшей в Польше юной украинке Илоны Ющенко.

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Пожар, Польша, Илона Ющенко.

Автор:

Телеграф
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