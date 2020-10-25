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Праздник 25 октября: народные приметы и запреты

Праздник 25 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церковном календаре днем 25 октября почитают память трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных императором Диоклетианом, известным своей нетерпимостью к сторонникам христианского учения.

Троих проповедников схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые переносили стойко. Правитель, потеряв веру в то, что можно переубедить арестованных, распорядился бросить их в ров с дикими животными, но хищники их не тронули. Впоследствии трем мученикам отрубили головы.

Отдельно в церкви почитали святого Андрона, который был в представлении народа мудрым звездочетом. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае.

Что строго нельзя делать 25 октября:

  • В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что это навлечет на человека большие несчастья.

  • Также нельзя никого обижать, иначе обидчик хлебнет много страданий.

  • Нельзя было на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" - чтобы не впустить в дом беду.

 Народные приметы на 25 октября:

  • Много звезд - жди хорошего урожая.

  • Сильное мерцание синих звезд на небе - к снегу.

  • Если звезды падают, то скоро начнется ветер.

  • Ветер дует с Севера - жди похолодания, а с Юга - будет тепло.

  • Родившиеся 25 октября наделены даром предсказания - им дана способность предсказывать по звездам. Однако в жизни им предстоит пройти много испытаний. Носить им следует янтарь.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали, какой будет погода на этих выходных.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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