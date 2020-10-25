Праздник 25 октября: народные приметы и запреты

В церковном календаре днем 25 октября почитают память трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных императором Диоклетианом, известным своей нетерпимостью к сторонникам христианского учения.

Троих проповедников схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые переносили стойко. Правитель, потеряв веру в то, что можно переубедить арестованных, распорядился бросить их в ров с дикими животными, но хищники их не тронули. Впоследствии трем мученикам отрубили головы.

Отдельно в церкви почитали святого Андрона, который был в представлении народа мудрым звездочетом. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае.

Что строго нельзя делать 25 октября:

В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что это навлечет на человека большие несчастья.

Также нельзя никого обижать, иначе обидчик хлебнет много страданий.

Нельзя было на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" - чтобы не впустить в дом беду.

Народные приметы на 25 октября:

Много звезд - жди хорошего урожая.

Сильное мерцание синих звезд на небе - к снегу.

Если звезды падают, то скоро начнется ветер.

Ветер дует с Севера - жди похолодания, а с Юга - будет тепло.

Родившиеся 25 октября наделены даром предсказания - им дана способность предсказывать по звездам. Однако в жизни им предстоит пройти много испытаний. Носить им следует янтарь.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали, какой будет погода на этих выходных.