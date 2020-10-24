Виталий Кличко подхватил коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил вечером 24 октября у себя в Телеграм.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко.

Он отмечает, что работа мэром во время пандемии предполагает постоянный риск.

"Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, - неутешительный", - отметил он.

Кличко заявил, что чувствует себя хорошо, но вынужден пойти на самоизоляцию.

"Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу!", - подытожил он.

По данным СНБО, всего за сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч новых случаев COVID-19, таким образом общее число заболевших перевалило за 337 тысяч, подняв Украину на 23 место в общемировом антирейтинге по распространению коронавируса.