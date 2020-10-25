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Проголосовать можно не везде: фото и видео, как проводят опрос Зеленского на выборах

Проголосовать можно не везде: фото и видео, как проводят опрос Зеленского на выборах
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Возле избирательных участков в день местных выборов в Украине 25 октября волонтеры проводят социологический опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, - но местами их недостаточно, и ответить на те самые 5 вопросов не представляется возможным. 

"Телеграф" собрал фото и видео с места событий.

Блогер Назар Приходько показал видео, где запечатлено, как волонтеры отказываются показать документы:

Журналист "Страны" тоже поговорил с волонтерами, узнал, на каких условиях они работают, и сколько зарабатывают:

Он также пообщался с избирателями. Он узнал, что люди недовольны качеством бюллетеня - шрифт очень маленький, сложно найти своего депутата.

Журналистка Яна Супоровська заметила, что возле одного из избирательных участков в Киеве опросы от президента Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние волонтеры.

У себя в Twitter она написала, что девочки, которые проводили вопросы, рассказали, что им написали в Instagram.

В Telegram-канале Политик страны рассказали о подробностях проведения опроса от одного из интервьюеров.

"Мы будем работать до 20:00. На улице. Насколько мне известно, нас будет двое. Где второй напарник - я не знаю. Всякое бывает. Всю информацию мне пишут в чат", - заявил волонтер.

На вопрос, сколько он получит за этот объем работы, волонтер не ответил.

"К сожалению, не могу ответить на этот вопрос", - сказал он.

Стало известно, кто и как будет задавать пять вопросов Зеленского на выборах

Отмечается, что по неофициальной информации им платят 1200 гривен в день. Учитывая, что опрос будет всего на 30 тысячах участках и на каждом участке по двое волонтеров, то только расходы на оплату их труда составят 72 миллиона гривен. А еще же расходы на экипировку, урны, печать опросных листов.

Таким образом, можно суммировать, что общая стоимость опроса составит около 100 миллионов гривен.

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Выборы, Опрос, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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