Стало известно, кто и как будет задавать пять вопросов Зеленского на выборах

Всеукраинский опрос "5 вопросов от президента", который проведут в день местных выборов в Украине 25 октября, координирует ведущий из "Квартала 95", земляк и соратник Владимира Зеленского Артем Гагарин.

Об этом шоумен рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Он поведал, почему такой формат опросов – полностью законный. В частности, он объяснил, что опрос проходит вне избирательного участка и интервьюер не агитирует за кандидатов, в опросе нет вопросов о выборах, а значит нет и нарушения "дня тишины". Он рассказал, что это не референдум, а добровольный сбор информации, а как известно экзит-пол - признанная в Украине и международная практика опросов.

Также Гагарин рассказал, как будет проходить работа интервьюеров, и о правилах для них:

Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от Президента".

Они должны быть в масках и перчатках, со всеми средствами защиты.

Интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков.

Кто такой Артем Гагарин?

Артем Гагарин является земляком главы украинского государства Владимира Зеленского, родился в городе Кривой Рог, но на 7 лет позже президента.

Учился в том же институте - в Криворожском экономическом институте, Киевского национального экономического университета, на факультете менеджмента и экономической кибернетики.

Еще со студенческих времен начал сотрудничать с "Кварталом 95", пишет для них сценарии, а вскоре возглавляет один из авторских составов студии. В 2013 году начинает вести собственную рубрику "ЧистоNEWS" на "1+1", которая предлагает свой иронический взгляд на актуальные события дня.

На президентских выборах-2019 в Украине Артем Гагарин входил в штаб Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать на выборах в Украине.

Также смотрите на "Телеграф" онлайн-трансляцию происходящего на избирательных участках.