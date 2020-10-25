Стало известно, кто и как будет задавать пять вопросов Зеленского на выборах

Всеукраинский опрос "5 вопросов от президента", который проведут в день местных выборов в Украине 25 октября, координирует ведущий из "Квартала 95", земляк и соратник Владимира Зеленского Артем Гагарин.
Об этом шоумен рассказал в своем Instagram-аккаунте.
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Меня спрашивают, чем я так занят в последнее время. Некоторые из вас, верно угадали – я помогаю в координации одного проекта, ставшего известным в последние дни. Да, речь идет о всеукраинском опросе - «5 вопросов от Президента». #5вопросов #5питань Я вне политики, на местных выборах 25 октября не принимаю участия как кандидат, и не являюсь членом какой-либо партии. Что, как понимаете, сегодня редкость. Но у меня есть своя гражданскую позиция, поэтому я согласился помочь в обучении и координации интервьюеров для опроса, для того чтобы он прошел законно, безопасно и честно. Друзья, возможно именно мы с вами стоим тех изменений, которые станут началом настоящего народовластия в Украине! В отдельных населенных пунктах еще завершается набор интервьюеров и у вас еще есть шанс присоединиться. Для этого заполняйте форму. Ссылка в шапке профиля.
Он поведал, почему такой формат опросов – полностью законный. В частности, он объяснил, что опрос проходит вне избирательного участка и интервьюер не агитирует за кандидатов, в опросе нет вопросов о выборах, а значит нет и нарушения "дня тишины". Он рассказал, что это не референдум, а добровольный сбор информации, а как известно экзит-пол - признанная в Украине и международная практика опросов.
Также Гагарин рассказал, как будет проходить работа интервьюеров, и о правилах для них:
Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от Президента".
Они должны быть в масках и перчатках, со всеми средствами защиты.
Интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков.
Кто такой Артем Гагарин?
Артем Гагарин является земляком главы украинского государства Владимира Зеленского, родился в городе Кривой Рог, но на 7 лет позже президента.
Учился в том же институте - в Криворожском экономическом институте, Киевского национального экономического университета, на факультете менеджмента и экономической кибернетики.
Еще со студенческих времен начал сотрудничать с "Кварталом 95", пишет для них сценарии, а вскоре возглавляет один из авторских составов студии. В 2013 году начинает вести собственную рубрику "ЧистоNEWS" на "1+1", которая предлагает свой иронический взгляд на актуальные события дня.
На президентских выборах-2019 в Украине Артем Гагарин входил в штаб Владимира Зеленского.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать на выборах в Украине.
Также смотрите на "Телеграф" онлайн-трансляцию происходящего на избирательных участках.