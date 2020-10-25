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Омбудсмен объяснила, почему привлекать детей к опросу Зеленского законно

Омбудсмен объяснила, почему привлекать детей к опросу Зеленского законно
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - 24 канал

Омбудсмен Украины Людмила Денисова объяснила, могут ли несовершеннолетние быть волонтерами во время проведения опроса, организованного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить являются волонтерами", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Омбудсмен напомнила, что согласно украинскому законодательству волонтерами являются лица, которые осуществляют социально направленную некоммерческую деятельность, путем предоставления добровольной помощи.

Также она напомнила, что волонтерами могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в стране на законных основаниях. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей или опекунов.

Тем не менее, они не могут оказывать помощь ВСУ или другим военизированным формированиям, правоохранителям или органам государственной власти во время действия чрезвычайного или военного положения, проведения АТО. Также их нельзя привлекать к надзору за осужденными или в медицинские учреждения.

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - подытожила она, добавив, что согласно законодательству волонтерство является формой благотворительности.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский тоже ответил на свои вопросы, чем вызвал волну насмешек в сети. 

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Выборы, Опрос, Людмила Денисова.

Автор:

Телеграф
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