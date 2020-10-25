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СБУ заподозрили в ''объявлении войны'' бизнесменам: СМИ рассказали о схеме

СБУ заподозрили в ''объявлении войны'' бизнесменам: СМИ рассказали о схеме
23:26 Сегодня Телеграф

Журналисты издания OBOZREVATEL провели расследование и обнаружили странное экспертное заключение, которое легло в основу резонансного уголовного производства, и признаки давления СБУ на одно из отечественных предприятий.

Главное - правильно напугать

1 октября 2020 г. на официальном сайте спецслужбы появилась информация о том, что СБУ разоблачила должностных лиц АО "Укрзалізниця" на закупке некачественных элементов для путей. Что якобы не только нанесло ущерб, но и привело к угрозе для объектов критической инфраструктуры.

Сообщение на официальном сайте СБУ

Попались: руководителей Укрзализныци подозревают в хищении более 4 млн гривен

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО "Укрзалізниця" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод". Дельцы успели поставить продукции почти на 15 млн гривен. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - заявили в СБУ.

Также из сообщения следует, что суд наложил арест на "некачественную продукцию", а бывшему "заместителю одного из департаментов УЗ (да, именно так и написано - заместителю депаратамента) и двум руководителям коммерческих структур сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

Подозрение предъявлено экс-сотруднику УЗ и двум коммерсантам.

"Все мы понимаем, насколько важна стабильная работа железной дороги - особенно в воюющей стране. А уж предотвращенная угроза для объектов критической инфраструктуры может вызывать только благодарность в адрес сотрудников СБ. Но дьявол кроется в деталях - иногда в прямом смысле", - пишет издания.

Большая война из-за маленькой детали

Когда журналисты OBOZREVATEL начали выяснять все о "некачественной продукции", которая могла "обрушить" чуть ли не все перевозки в Украине, то обнаружили массу любопытных фактов и даже признаки саботажа. Сложно по-другому назвать ситуацию с практически парализованной реконструкцией железнодорожных путей.

Можно сколько угодно рекламировать сервис в пассажирских поездах, рассуждать о новых вагонах и перспективных маршрутах, но если железнодорожное полотно имеет запредельный износ, то все разговоры о развитии - абсолютно не конструктивны, а деньги выброшены на ветер. То же самое и с безопасностью пассажирских перевозок.

Если коротко и доступно для понимания: для реконструкции ж/д путей нужны рельсы, шпалы и скрепление КБ в составе с одной маленькой деталью под названием "клемма раздельного рельсового соединения железнодорожной колеи". Вокруг последней и разгорелась "война", начало которой было положено в середине 2018 года. Тогда в процесс модернизации/реконструкции вмешались "третьи силы".

Клемма, из-за поставок которой и разгорелась "война"

Получилось, что УЗ закупила рельсы и шпалы, а клемму - нет. Тендеры срывались один за другим.

Среди основных поставщиков "Укрзалізниці" был Днепропетровский стрелочный завод (ДнСЗ) - крупное предприятие с давней историей. Именно этот завод более 15 лет назад запустил собственную разработку - литую клемму.

Понадобилось более трех лет, чтобы пройти все необходимые испытания и процедуры для утверждения продукции и запуска серийного производства в полном соответствии с нормативной документацией. Причем пошел на это завод потому, что заказчик в лице УЗ был не очень доволен качеством аналогов - клемм, изготовленных из профильного проката методом разрезания в штампе. Хотя по функционалу и эксплуатационным характеристикам эта продукция идентична и выполняет одну и ту же роль - прижимает рельс.

И вот один из участников тендеров (образованное еще в Луганске ООО "Альфа-Металл-Компани") стал заваливать Антимонопольный комитет жалобами с утверждениями, что литая и прокатная клемма... не идентичны! АМКУ жалобы отклонял, но тендеры на закупки клемм "Укрзалізницею" отменялись один за другим.

И сложилась патовая ситуация: реконструкция ж/д путей необходима как воздух, но закупить клеммы стало невозможно.

Непосредственным участником бизнес-войны стало ООО "Альфа-Металл-Компани"

В ход пошла "тяжелая артиллерия"

Инициатор срыва тендеров, по информации инсайдеров, выбрал такую тактику, чтобы вынудить железнодорожное ведомство работать с "нужной фирмой", а конкурентов нейтрализовать.

"Силовики решили нагнуть по привычной схеме: подконтрольная им компания начала срывать тендеры, потом пошел вал грязных публикаций в СМИ. И вот картинка готова. Но днепровский завод не стал уступать рынок клемм луганской компании, сходить с дистанции или играть по коррупционным правилам. Тогда в ход пошла "тяжелая артиллерия". Открыли уголовное производство", - рассказал источник OBOZREVATEL.

 

Срыв тендеров шел по обкатанной схеме

По информации инсайдера, заинтересованные лица слили информацию сначала в Нацполицию, которая в ноябре 2018 года открыла уголовное производство. Причем, по информации нашего источника, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стал рапорт оперативного сотрудника подразделения "К" Службы безопасности Украины и экспертного заключения ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" из города Кременчуг, который был сделан по инициативе ООО "Альфа-Металл-Компани".

Однако уже в следующем году производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Попытки надавить на руководство Днепропетровского стрелочного завода не прекращались, но не привели к ожидаемому результату. Тогда уголовное производство получило вторую жизнь. И началось то, что в определенных кругах принято называть "кошмарить коммерсов". 

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СБУ, Бизнес, Криминал, Коррупция.

Автор:

Телеграф
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