Избили битами: экс-министр Швайка заявил о жестоком нападении на него

Бывший министр аграрной политики и экс-глава харьковского отделения ВО «Свобода» Игорь Швайка в понедельник, 26 октября, на своей странице в социальной сети Facebook, заявил что на него совершено нападение.

«Хорошое» начало рабочей недели ... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу! Желаю всем добра!", - написал в своем посте Швайка.

На фото из поста видно, что у экс-министра Швайки разбит нос и большая гематома на голове под повязкой.

Подписчики Игоря Швайки, возмутились таким действиям и начали желать быстрого выздоровления: "Ничего себе! Что это за трэш?", "За что? Разбой?", "Ппц .. Быстрого выздоровления", "Ужас! А что за машина? Есть номера или приметы ???", "Ну и ну! Выздоравливай! Думаю, что справедливость восстановишь!".

Напомним, Игорь Швайка - украинский политик, юрист и правовед, депутат верховной рады VII созыва, бывший глава харьковского отделения ВО «Свобода», министр аграрной политики и продовольствия Украины в 2014 году.

Также, 23 октября стало известно о нападении на кандидата в народные депутаты в Черниговской области Алексея Оскеру.