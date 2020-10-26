В Бердянске второй раз за неделю обстреляли маршрутку: внутри были люди (фото, видео)

25 октября в Бердянске неизвестные обстреляли пассажирский автобус, ехавший по маршруту №17. Во время инцидента в транспортном средстве находились пассажиры, но никто не пострадал.

Об этом сообщили pro.berdiansk.biz.

Подобный инцидент уже происходил на этой неделе.

Фото с места происшествия:

По предварительной информации, все произошло около 18:00 на Западном проспекте, в районе Вечного огня.

По словам водителя маршрутки Олега, он услышал сильный хлопок, а позднее выснилось, что это был выстрел в боковое окно.

Само стекло разбилось, но пленка с рекламой, наклееная на окна не дала разлетется осколкам по салону.

Видео с места событий:

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