Праздник 28 октября: народные приметы и запреты

28 октября – день, когда зима уже набирала силу, а вместе с ней и просыпались злые духи. В этот день холода начинают окутывать все вокруг, пробираясь даже до корней деревьев. В народе праздник получил название - Ефимий Осенний.

28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. Мальчик родился в Палестине в 9 веке. Евфимий женился ещё в юном возрасте (родители настаивали). Но, ему парню исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг.

Ефимий поселился с отшельником Иосифом. Вместе они вели паломнический образ жизни и были отшельниками. А когда умер святой Иосиф, Ефимий реконструировал монастырь святого Андрея, который был практически в руинах, и начал собирать свою общину монахов.

Считалось, что именно 28 октября начинаются холода, приближается зима. Она набирает силу. Люди верили, что в этот день корни растений прячутся под землёй, насекомые прячутся, а вся природа засыпает.

По традиции в праздник убирали ульи, прибирали огороды к наступлению холодов. Пчелы отправлялись в спячку, а пасечники заканчивали сезон сбора мёда. Если не успеть сделать это вовремя – пчелы замёрзнут.

Мужчины же изготавливали валенки, делали шубы, инвентарь для сельского хозяйства, чинили дома и сельскохозяйственные постройки. А женщины с этого дня начинали вязать тёплую одежду из пряжи. Обычно заготавливали носки, варежки на всю семью.

Запреты дня:

28 октября категорически запрещено сплетничать и злословить.

Девушка нельзя заплетать в этот день косы – это может привести к болезни и неудаче.

Строго-настрого не рекомендуется выяснять отношения и ссориться.

Не стоит лениться, однако все ремонтные работы лучше отложить на потом.

Народные приметы на 28 октября: