Праздник 28 октября: народные приметы и запреты

28 октября – день, когда зима уже набирала силу, а вместе с ней и просыпались злые духи. В этот день холода начинают окутывать все вокруг, пробираясь даже до корней деревьев. В народе праздник получил название - Ефимий Осенний.
28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. Мальчик родился в Палестине в 9 веке. Евфимий женился ещё в юном возрасте (родители настаивали). Но, ему парню исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг.
Ефимий поселился с отшельником Иосифом. Вместе они вели паломнический образ жизни и были отшельниками. А когда умер святой Иосиф, Ефимий реконструировал монастырь святого Андрея, который был практически в руинах, и начал собирать свою общину монахов.
Считалось, что именно 28 октября начинаются холода, приближается зима. Она набирает силу. Люди верили, что в этот день корни растений прячутся под землёй, насекомые прячутся, а вся природа засыпает.
По традиции в праздник убирали ульи, прибирали огороды к наступлению холодов. Пчелы отправлялись в спячку, а пасечники заканчивали сезон сбора мёда. Если не успеть сделать это вовремя – пчелы замёрзнут.
Мужчины же изготавливали валенки, делали шубы, инвентарь для сельского хозяйства, чинили дома и сельскохозяйственные постройки. А женщины с этого дня начинали вязать тёплую одежду из пряжи. Обычно заготавливали носки, варежки на всю семью.
Запреты дня:
28 октября категорически запрещено сплетничать и злословить.
Девушка нельзя заплетать в этот день косы – это может привести к болезни и неудаче.
Строго-настрого не рекомендуется выяснять отношения и ссориться.
Не стоит лениться, однако все ремонтные работы лучше отложить на потом.
Народные приметы на 28 октября:
Если в этот день снег выпадет, то следующей осенью будет богатый урожай хлеба.
Если луна в кругах, но небо чистое, скоро мороз ударит.
Над восходящим солнцем виднеется облако – к ненастью.
Кошка пьет воду больше обыкновенного – к непогоде.
Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.
Куры скребутся – к дождю.
Если комары появились, то зима будет теплой.