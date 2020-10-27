КТ увеличивает риск развития рака: Супрун об опасности «популярного» метода выявления коронавируса

Сейчас из-за диагноза коронавирус людей поголовно отправляют делать КТ (компьютерную томографию), хотя это порой совсем не нужно, плюс надо простоять огромную очередь. К тому же при КТ люди получают дозу радиации, что впоследствии грозит серьезными проблемами.
Такое мнение озвучила бывший исполняющий обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Фейсбуке.
По ее словам, излучение, которое человек получает, когда делает рентген или КТ может повреждать ДНК, и хотя клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда происходит полностью. "Результатом этого могут быть мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск иметь рак", - отмечает Супрун.
КТ и COVID-19
Исследования влияния на здоровье
Ученые до сих пор не имеют однозначного ответа, увеличивает КТ вероятность возникновения рака, потому что не хватает данных. Но большинство все же убеждены в том, что это возможно.
Особенно это касается людей, которые уже лечились от рака.
Тем не менее, совокупное влияние излучения от КТ постепенно добавляется к базовому риску иметь рак.
"Просто представьте, что с каждым КТ вы увеличиваете свои шансы иметь рак. Эти риски могут быть незначительными (то есть одно КТ не превышает естественный риск иметь рак), но в общем на уровне популяций выполнения КТ многими людьми без надобности и без значительной выгоды для здоровья могут серьезно увеличивать заболеваемость в будущем", - говорит Ульяна Супрун.
Поэтому стоит идти на КТ только при острой необходимости, отмечает она.
Стоит также напомнить, что известный украинский инфекционист Евгений Дубровский также высказался о выборе между КТ и рентгеном.