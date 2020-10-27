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КТ увеличивает риск развития рака: Супрун об опасности «популярного» метода выявления коронавируса

КТ увеличивает риск развития рака: Супрун об опасности «популярного» метода выявления коронавируса
18:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Сейчас из-за диагноза коронавирус людей поголовно отправляют делать КТ (компьютерную томографию), хотя это порой совсем не нужно, плюс надо простоять огромную очередь. К тому же при КТ люди получают дозу радиации, что впоследствии грозит серьезными проблемами.

Такое мнение озвучила бывший исполняющий обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Фейсбуке.

По ее словам, излучение, которое человек получает, когда делает рентген или КТ может повреждать ДНК, и хотя клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда происходит полностью. "Результатом этого могут быть мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск иметь рак", - отмечает Супрун.

КТ и COVID-19

  • Снимок КТ фактически не влияет на тактику лечения и не способствует скорости выздоровления.
  • Оно увеличивает риски ненужных вмешательств и способствует принятию необдуманных решений относительно здоровья среди пациентов.

Исследования влияния на здоровье

Ученые до сих пор не имеют однозначного ответа, увеличивает КТ вероятность возникновения рака, потому что не хватает данных. Но большинство все же убеждены в том, что это возможно.

Особенно это касается людей, которые уже лечились от рака.

Тем не менее, совокупное влияние излучения от КТ постепенно добавляется к базовому риску иметь рак.

"Просто представьте, что с каждым КТ вы увеличиваете свои шансы иметь рак. Эти риски могут быть незначительными (то есть одно КТ не превышает естественный риск иметь рак), но в общем на уровне популяций выполнения КТ многими людьми без надобности и без значительной выгоды для здоровья могут серьезно увеличивать заболеваемость в будущем", - говорит Ульяна Супрун.

Поэтому стоит идти на КТ только при острой необходимости, отмечает она.

Стоит также напомнить, что известный украинский инфекционист Евгений Дубровский также высказался о выборе между КТ и рентгеном.

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Украина, Рак, Ульяна Супрун, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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