В деле об изнасиловании в Кагарлыке появился еще один подозреваемый

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему главе Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области.

Его подозревают в непринятии мер по пресечению незаконного задержания подчиненными и неинформировании компетентных органов.

Согласно данным ГБР, установлено, что дежурный отделения был проинформирован о нахождении на третьем этаже здания двух граждан, которых сотрудники уголовного розыска приковали наручниками к батарее. При этом никаких документов о задержании составлено не было. Также установлено, что дежурный сообщил об этом начальнику отделения.

Тот в свою очередь не предпринял никаких мер для пресечения противоправной деятельности, равно как и не сообщил о преступлении в компетентные органы.

27 октября 2020 бывшему начальнику Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщалось ранее, 27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке.