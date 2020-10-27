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В деле об изнасиловании в Кагарлыке появился еще один подозреваемый

В деле об изнасиловании в Кагарлыке появился еще один подозреваемый
Обновлено 23:23 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему главе Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области. 

Его подозревают в непринятии мер по пресечению незаконного задержания подчиненными и неинформировании компетентных органов. 

Согласно данным ГБР, установлено, что дежурный отделения был проинформирован о нахождении на третьем этаже здания двух граждан, которых сотрудники уголовного розыска приковали наручниками к батарее. При этом никаких документов о задержании составлено не было. Также установлено, что дежурный сообщил об этом начальнику отделения. 

Тот в свою очередь не предпринял никаких мер для пресечения противоправной деятельности, равно как и не сообщил о преступлении в компетентные органы. 

27 октября 2020 бывшему начальнику Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщалось ранее, 27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке.

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Все по теме:

Изнасилование, ГБР, Кагарлык, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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