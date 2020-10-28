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День бабушек и дедушек: как правильно его отметить

День бабушек и дедушек: как правильно его отметить
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Около 30 стран мира, в том числе и Украина, ежегодно 28 октября отмечают душевный семейный праздник День бабушек и дедушек, который является отличным поводом навестить напроситься в гости к старшим родственникам и рассказать, как сильно вы их любите.  

В связи с этим компания Google создала праздничный дудл ко Дню дедушек и бабушек. 

Идея праздника зародилась в Нидерландах. Местное цветочное бюро предложило создать особый день в году, когда внуки смогут подарить своим бабушкам и дедушками живые цветы, как символ связи между поколениями, по аналогии с корнями и ростками. 

Праздник быстро снискал народную любовь и признание. 

Как следует с истории, главная традиция праздника заключается в том, чтобы подарить бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо. При том, многие предпочитают дарить растения, которые символизируют долголетие и благополучие, вроде герани и гибискуса. 

Также в этот день принято собираться всей семьей за праздничным чаепитием и просматривать вместе со старшими родственниками старые альбомы и вспоминать былое.

В разных странах мира к этому дню приурочивают различные благотворительные акции и флешмобы. 

Для старшего поколения устраивают различные вечера и встречи, экскурсии и концерты, а некоторые торговые сети также в этот день дарят скидки.

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Праздник, День бабушек и дедушек.

Автор:

Телеграф
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