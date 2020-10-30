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Праздник 30 октября: народные приметы и запреты

Праздник 30 октября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 30 октября, почитается память пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, которые предшествовали гибели этого государства.

По преданию, Осия боролся против идолопоклонства и обращал сердца евреев к Богу. Говорили, что жена пророка была распутницей, изменяла Осии и, в конце концов, оставила его. После этого он с еще большим пылом стал призывать израильтян к покаянию и истинной вере.

Осия Колесник

Нужно сказать, что именно Осия является одним из 12 меньших пророков, который происходил из Иссахарова колена и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Осия утверждал, что Господь отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него. За много сотен лет до пришествия на землю Спасителя Осия предсказал о появлении Господа Бога, о его смерти и воскрешении.

Осию на Руси называли Колесником, поскольку в этот день полагалось уделять самое пристальное внимание колесам. Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. 30 октября телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность.

Что запрещено делать 30 октября

  • В этот день запрещено мыться, ходить в баню и париться.

  • Нельзя начинать новые дела и проекты.

Народные приметы 30 октября:

  • Если 30 октября домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.

  • По примете 30 октября судили об урожае по скрипу колес телеги. Например, если колесо не скрипит, то урожай, по приметам, будет хорошим.

  • Родившиеся 30 октября редко бывают счастливыми, но находятся под определенной защитой. Носить им следует опал.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая погода будет во второй половине этой недели.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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