Праздник 30 октября: народные приметы и запреты

В пятницу, 30 октября, почитается память пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, которые предшествовали гибели этого государства.

По преданию, Осия боролся против идолопоклонства и обращал сердца евреев к Богу. Говорили, что жена пророка была распутницей, изменяла Осии и, в конце концов, оставила его. После этого он с еще большим пылом стал призывать израильтян к покаянию и истинной вере.

Нужно сказать, что именно Осия является одним из 12 меньших пророков, который происходил из Иссахарова колена и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Осия утверждал, что Господь отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него. За много сотен лет до пришествия на землю Спасителя Осия предсказал о появлении Господа Бога, о его смерти и воскрешении.

Осию на Руси называли Колесником, поскольку в этот день полагалось уделять самое пристальное внимание колесам. Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. 30 октября телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность.

Что запрещено делать 30 октября

В этот день запрещено мыться, ходить в баню и париться.

Нельзя начинать новые дела и проекты.

Народные приметы 30 октября:

Если 30 октября домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.

По примете 30 октября судили об урожае по скрипу колес телеги. Например, если колесо не скрипит, то урожай, по приметам, будет хорошим.

Родившиеся 30 октября редко бывают счастливыми, но находятся под определенной защитой. Носить им следует опал.

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