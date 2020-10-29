Дождь с мокрым снегом и туманы: какой будет погода в Украине до конца недели

В пятницу, 30 октября, в Украине будет дождливая погода, а на высокогорье Карпат дождь будет с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 30 октября в западных и восточных, днем также в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь.

Ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на высокогорье с мокрым снегом.

Ночью и утром 30 октября в Украине, кроме запада, туманы. При этом синоптики уточняют, что видимость будет 200-500 метров - это I уровень опасности, желтый. Укргидрометцентр призывает быть внимательными и острожными на дорогах.

Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем - +9…+14 градусов. На юге до +17 градусов.

В выходные в большинстве областей пройдут дожди. В субботу, 1 ноября в Карпатах с мокрым снегом, на юге и востоке страны местами значительные дожди. Прекращение осадков ожидается только в западных областях. Также 1 ноября температура снизится на 2-3 градуса по всей стране.

В четверг, 29 октября, в Украине последний день теплой и сухой погоды перед грядущим похолоданием.