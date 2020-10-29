Последний относительно теплый день: какая сегодня будет погода в Украине

29 октября в Украине еще сохраняется теплая погода, на большей части территории переменная облачность, возможны незначительные осадки.
В западных областях могут покапать первые дожди, сообщает "Телеграф".
Во Львове днем +13…+15, ветер западный 3-8 м/с, днем дождь.
В Киеве столбики термометров будут подниматься до +12…+14, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, туман.
В Запорожье +15…+17, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, преимущественно солнечно.
В Днепре чуть прохладнее - +13…+15, ветер восточный 3-8 м/с, также осадки будут не существенными.
Одесса: +17…+19 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с, вероятность осадков 10%, облачно.
С пятницы, 30 октября дожди "захватят" всю Украину, начнется снижение температуры - такой прогноз дают синоптики.