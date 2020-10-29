Последний относительно теплый день: какая сегодня будет погода в Украине

29 октября в Украине еще сохраняется теплая погода, на большей части территории переменная облачность, возможны незначительные осадки.

В западных областях могут покапать первые дожди, сообщает "Телеграф".

Во Львове днем +13…+15, ветер западный 3-8 м/с, днем дождь.

В Киеве столбики термометров будут подниматься до +12…+14, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, туман.

В Запорожье +15…+17, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, преимущественно солнечно.

В Днепре чуть прохладнее - +13…+15, ветер восточный 3-8 м/с, также осадки будут не существенными.

Одесса: +17…+19 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с, вероятность осадков 10%, облачно.

С пятницы, 30 октября дожди "захватят" всю Украину, начнется снижение температуры - такой прогноз дают синоптики.