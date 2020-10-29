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Четверг, 29.10.2020
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Последний относительно теплый день: какая сегодня будет погода в Украине
07:37 Сегодня Телеграф

29 октября в Украине еще сохраняется теплая погода, на большей части территории переменная облачность, возможны незначительные осадки.

В западных областях могут покапать первые дожди, сообщает "Телеграф".

Во Львове днем +13…+15, ветер западный 3-8 м/с, днем дождь.

В Киеве столбики термометров будут подниматься до +12…+14, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, туман.

В Запорожье +15…+17, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без существенных осадков, преимущественно солнечно.

В Днепре чуть прохладнее - +13…+15, ветер восточный 3-8 м/с, также осадки будут не существенными.

Одесса: +17…+19 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с, вероятность осадков 10%, облачно.  

С пятницы, 30 октября дожди "захватят" всю Украину, начнется снижение температуры - такой прогноз дают синоптики. 

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Киев, Одесса, Погода, Львов, Днепр, Запорожье, Дожди, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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