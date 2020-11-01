Украина будет по-новому выдавать электронные визы

С 1 ноября электронные визы в Украине будут оформляться по новой процедуре. К тому же значительно снизилась их стоимость.
Кабмин одобрил эту инициативу еще 19 августа.
Что изменилось
Заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (в случае срочной процедуры тарифная ставка будет удвоена);
Срочное оформление электронной визы займет один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня (ранее срок достигал 9 дней);
К существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;
Консульский сбор за визу существенно снизился: вместо $85 (2419 грн) теперь он составляет $20 (569 грн) за разовую е-визу и $30 (853 грн) за двукратную.
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