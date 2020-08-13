В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран

В МИД Украины начнут выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщили в МИДе.

"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, украинская е-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Для ее оформления необходимо: зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа) и в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор, а также получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Для въезда нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

В МИД преимуществами электронной Визы назвали дистанционную подачу документов в любое удобное время, получение такой визы без посещения консульского учреждения, возможность отслеживать онлайн состояние ее оформления, централизованное оформление всех е-Виз в МИД и постоянная информационная поддержка заявителей: evisa@mfa.gov.ua

В то же время для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.