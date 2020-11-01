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Холода придут уже через неделю: синоптик предупредила о перемене погоды в Украине

Холода придут уже через неделю: синоптик предупредила о перемене погоды в Украине
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине немного улучшатся погодные условия, а уже с 9 ноября стоит ждать существенного похолодания.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 ноября циклон, который крутился над всей Украине и первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится к востоку и приведет дожди лишь на Левобережье Украины. На остальной территории Украины без осадков.", - рассказала она.

Диденко поведала, что особой разницы между ночной и дневной температурами воздуха в эти дни не будет: "Ночью +5 +9 градусов, на Западе 0 +5 градусов. В течение дня в Украине ожидается +8 +12 градусов, на юге +9 +14 градусов".

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В Киеве новая неделя начнется без осадков, температура воздуха +8 +10 градусов.

При этом синоптик отмечает, что по всей территории страны на неделе осадков будет немного, температура испытывать незначительных колебаний. Ощутимого похолодания стоит ориентировочно ждать только через неделю.

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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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