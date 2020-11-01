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Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии

Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украинского политзаключенного Александра Шумкова избили в российской колонии. 

Об этом сообщила в Facebook тетя активиста Людмила Шумкова.

"Ночью получили сообщение о том, что вчера вечером сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес телесные повреждения Александру. При каких обстоятельствах это случилось пока не известно. Однако, все действия правоохранителей и спецслужб РФ, по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши", - написала она. 

Она напомнила, что сотрудники российских спецслужб во время встречи с Шумковым неоднократно намекали, что тот может и не выехать живым с территории РФ, а также что им невыгодно отпускать его домой в Украину.

"Учитывая, что за все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации скорее всего будут усиливаться", - написала она. 

Она также обратилась к Офису президента, Министерству иностранных дел и омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой приложить все усилия, чтобы гражданин Украины вернулся домой, а не получил еще один срок. 

Александр Шумков житель Херсона. Исчез в конце августа 2017 года, но уже 26 сентября того же года стало известно, что он содержится в Брянском СИЗО. 

4 декабря  2018 года был приговорен на 4 года заключения за деятельность "направленную против интересов России" в составе "Правого сектора". 

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Россия, Политзаключенные, Александр Шумков.

Автор:

Телеграф
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