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Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах: фото вызвали возмущение в сети

Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах: фото вызвали возмущение в сети
21:59 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

В пятницу 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обговорил с нардепами необходимость перезагрузки Конституционного суда. Во время заседания Глава государства призвал фракцию поддержать досрочном прекращении полномочий действующего состава КС.

Об этом сообщили в Офисе президента.

А тем временем, вокруг народных депутатов, которые уж очень спешили на встречу с Зеленским, разразился скандал.

По предварительной информации на Парковой, где фракция президента должна была встретится с Зеленским, нардепы бросили свои автомобили прямо на тротуарах и газонах.

Фото-подтверждением данного факта поделился в своем Фейсбуке журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

По его словам полиция не видит проблем в такой парковке и эвакуаторы никого не забирают.

В свою очередь пользователи сети довольно бурно отреагировали на такое нарушение.

комент

Некоторые шутили по данному поводу, но в целом большинство высказывали недовольство.

 комент фб

Читайте также в материале "Телеграф": Владимир Зеленский принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда.

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Украина, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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