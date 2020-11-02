Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах: фото вызвали возмущение в сети

В пятницу 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обговорил с нардепами необходимость перезагрузки Конституционного суда. Во время заседания Глава государства призвал фракцию поддержать досрочном прекращении полномочий действующего состава КС.

Об этом сообщили в Офисе президента.

А тем временем, вокруг народных депутатов, которые уж очень спешили на встречу с Зеленским, разразился скандал.

По предварительной информации на Парковой, где фракция президента должна была встретится с Зеленским, нардепы бросили свои автомобили прямо на тротуарах и газонах.

Фото-подтверждением данного факта поделился в своем Фейсбуке журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

По его словам полиция не видит проблем в такой парковке и эвакуаторы никого не забирают.

В свою очередь пользователи сети довольно бурно отреагировали на такое нарушение.

Некоторые шутили по данному поводу, но в целом большинство высказывали недовольство.

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