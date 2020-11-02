Зеленский признался, что без транша МВФ Украине будет очень тяжело

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений.

Отвечая на вопрос о юридической правомерности внесения законопроекта президента, который отменяет решения КСУ и распускает Суд.

При этом, глава государства признался, что этот законопроект вызвал бурную реакцию на Западе.

"Мы получили важные сигналы от наших партнеров - послов G7, МВФ", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что МВФ пригрозила отменой последнего транша для Украины, а без этих денег стране будет тяжело пережить кризис.

"У нас огромная дыра в бюджете, мы понимаем, что нам нужен транш МВФ", - сказал президент.

Тем не менее президент Зеленский пригрозил роспуском Верховной Рады, если не будет решен кризис вокруг КСУ.

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