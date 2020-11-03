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Дожди с мокрым снегом и заморозки: синоптики рассказали, где ударит непогода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: синоптики рассказали, где ударит непогода
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ближайшие дни, 3-5 ноября, непогода "ударит" по территории западной Украины.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

"3 ноября в западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на Левобережье местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории без осадков.

Погода 3 ноября

Температура ночью +3-+8 °, в Карпатах 0-+3 ° тепла; днем +8-+14 °.

Ближе к четвергу, 5 ноября, дожди немного переместятся на север страны, на остальной территории без существенных осадков.

Холода придут уже через неделю: синоптик предупредила о перемене погоды в Украине

Температура ночью 1-7 ° тепла, днем 6-11 °, в южных и восточных областях до 15 °.

Ночью и утром в Украине местами туманы.

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Погода, Снег, Дождь, Ноябрь, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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