Кто такой Сарик Андреасян и почему ему ответил Зеленский

На странице в Фейсбук президента Украины Владимира Зеленского появился пост, в котором он обращается к некому Сарику, который обвиняет украинскую власть в продаже Азербайджану фосфорных бомб во время войны в Нагорном Карабахе.

Подписчиков озадачило, кто же такой Сарик.

Сарик Андреасян – это российский кинорежиссер армянского происхождения, который снял такие фильмы как: "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Ограбление по-американски" и многие другие. С украинским президентом знаком давно, так как они вместе работали над фильмом «Служебный роман», в котором Владимир Зеленский сыграл главную роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan) 25 Сен 2020 в 4:03 PDT

Сарик Андреасян имеет армянское происхождение — он родился в Ереване 24 августа 1984 года. Однако на родине прожил не долго, и в 1988 году переехал в Казахстан.

Свою карьеру начинал в КВН, выступая преимущественно в региональной лиге. После получения профильного образования Андреасян стал заниматься разработкой и созданием рекламы и музыкальных клипов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan) 23 Авг 2020 в 5:37 PDT

В кинематографе Сарик Андреасян начал свою режиссерскую карьеру в 2009 году с фильма «ЛОпуХИ», где также выступил сценаристом. После, он начал работу над второй своей картиной — «Служебный роман. Наше время». Эта работа принесла Сарику больший успех. На съемках этой картины он и познакомился с будущим президентом Украины. Сарик Андреасян говорил, что был счастлив, что Владимир Зеленский снимался в его фильме.

А 1 ноября кинорежиссер отметил в Instagram Владимира Зеленского и в посте об их дружбе обратился к нему с заявлением, что Украина продавала фосфорные бомбы Азербайджану, и что из-за него гибнут армянские дети.

Андреасян добавил, что у 42-летнего Зеленского "руки в крови", а также заявил, что считает, что Крым теперь справедливо принадлежит России.

Напомним, что в конце сентября между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе.