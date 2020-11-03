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Кто такой Сарик Андреасян и почему ему ответил Зеленский

Кто такой Сарик Андреасян и почему ему ответил Зеленский
09:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На странице в Фейсбук президента Украины Владимира Зеленского появился пост, в котором он обращается к некому Сарику, который обвиняет украинскую власть в продаже Азербайджану фосфорных бомб во время войны в Нагорном Карабахе.

Подписчиков озадачило, кто же такой Сарик.

Сарик Андреасян – это российский кинорежиссер армянского происхождения, который снял такие фильмы как: "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Ограбление по-американски" и многие другие. С украинским президентом знаком давно, так как они вместе работали над фильмом «Служебный роман», в котором Владимир Зеленский сыграл главную роль.

 
 
 
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Публикация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan)

Сарик Андреасян имеет армянское происхождение — он родился в Ереване 24 августа 1984 года. Однако на родине прожил не долго, и в 1988 году переехал в Казахстан.

Свою карьеру начинал в КВН, выступая преимущественно в региональной лиге. После получения профильного образования Андреасян стал заниматься разработкой и созданием рекламы и музыкальных клипов.

 
 
 
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Публикация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan)

В кинематографе Сарик Андреасян начал свою режиссерскую карьеру в 2009 году с фильма «ЛОпуХИ», где также выступил сценаристом. После, он начал работу над второй своей картиной — «Служебный роман. Наше время». Эта работа принесла Сарику больший успех. На съемках этой картины он и познакомился с будущим президентом Украины. Сарик Андреасян говорил, что был счастлив, что Владимир Зеленский снимался в его фильме.

А 1 ноября кинорежиссер отметил в Instagram Владимира Зеленского и в посте об их дружбе обратился к нему с заявлением, что Украина продавала фосфорные бомбы Азербайджану, и что из-за него гибнут армянские дети.

Андреасян добавил, что у 42-летнего Зеленского "руки в крови", а также заявил, что считает, что Крым теперь справедливо принадлежит России.

 
 
 
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Вова, привет @zelenskiy_official ! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал «будь вежлива - это человек», помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив - это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ. #армения #арцах #stopazerbaijansaggression #stopaliyev

Публикация от Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan)

Напомним, что в конце сентября между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе.

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Режиссер, Владимир Зеленский, Сарик Андреасян.

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Телеграф
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