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"Где ты был, когда война пришла в Украину?": Зеленский удивил публичным разборками с другом-крымнашистом

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09:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Прежде чем говорить что-то об Украине, нужно правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине.

Об этом заявил Владимир Зеленский утром 3 ноября у себя на Facebook. Этот пост стал ответом на обвинения Сарика Андреасяна, с которым президент дружил во времена КВН.

Режиссер обвинил украинского президента в том, что он продал Азербайджану фосфорные бомбы.

"Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал он.

 
 
 
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Вова, привет @zelenskiy_official ! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал «будь вежлива - это человек», помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив - это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ. #армения #арцах #stopazerbaijansaggression #stopaliyev

Допис, поширений Sarik Andreasyan (@sarik_andreasyan)

"У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ", - добавил Андреасян.

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В свою очередь Зеленского очень огорчили такого рода заявления.

 "Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?", - написал глава государства.

В конце президент спросил бывшего товарища: "Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война!".

"Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом", - подытожил он.

В комментариях под постом появилась волна негодования. 

Некоторые поддержали президента: "Все очень правильно написано, такой ответ мог дать действительно политик, который является патриотом своей страны.", "Выступление Президента крупнейшей европейской державы Украина. Хорошо сказано. Браво Владимир Александрович!".

Другим было непонятно, почему глава государства уделяет так много времени ответу своему бывшему другу, но никак не реагирует на гибель двух украинских морских пехотинцев.

Однако большей части комментаторов было вообще непонятно, кто такой Сарик Андреасян и почему Владимир Зеленский вступил с ним в публичную полемику.

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Армения, Владимир Зеленский, Сарик Андреасян, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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