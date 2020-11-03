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Павел Вовк контактировал с окружением Зеленского на выборах президента 2019: всплыли новые пленки

Павел Вовк контактировал с окружением Зеленского на выборах президента 2019: всплыли новые пленки
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Скандальный председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк в период президентских выборов в 2019 году, как свидетельствуют записи в его кабинете, мог общаться с приближенным к тому времени в Владимира Зеленского окружением - Андреем Богданом.

Об этом сообщили в расследовани Слідства.Інфо.

После инаугурации Зеленского в мае прошлого года Вовк, вероятно, наведывался в Администрацию Президента (ныне - Офиса Президента).

Стоит напомнить, что еще 29 октября Слідство.Інфо выпустило первую часть расследования против Вовка.

Видео первой части - YouTube.

А уже во вторник, 3 ноября в 19:00 вышла вторая часть расследования.

Данные записей, которые стали основой для фильма, журналисты получили из собственных источников.

Стоит отметить, что ранее эти разговоры еще не публиковались, их скрыто делали детективы Национального антикоррупционного бюро в кабинете председателя суда. По их информации, Павел Волк хвастался общением с Андреем Богданом еще в марте 2019 года, накануне первого тура президентских выборов.

Кроме того, после первого тура выборов, в котором уверенно победил Зеленский, Павел Волк имел телефонный контакт с членом команды Зеленского по имени Андрей. Вовк ходатайствовал о возможности для своего знакомого попасть в команду Зеленского.

Еще один телефонный диалог Павла Вовка свидетельствует о его визите в Администрации Президента. Разговор состоялся в мае 2019-го, через неделю после инаугурации Зеленского.

Андрей Богдан, как и Павел Вовк, от интервью отказались. В Офисе президента на вопрос журналистов, зачем судья приезжал на Банковую, так и не ответили.

Видео 2 части - YouTube.

Читайте также в материале "Телеграф": НАБУ объявили в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка - причина.

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Владимир Зеленский, Павел Вовк, Андрей Богдан.

Автор:

Телеграф
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