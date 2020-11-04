Украина готовится к новому разведению войск на Донбассе: карта участков

В среду, 4 ноября, во время заседания Трехсторонней контактной группы были утверждены участки на линии разграничения, где может произойти следующее разведение войск на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. командующего Операции Объединенных сил Виктор Ганущак.

В результате встречи ТКГ согласовали четыре участка разведения сил и средств.

В список "разведения" вошли такие участки:

Григорьевка,

Славяносербск,

Петровка,

Нижнетеплое.

По его словам, участки Петровка, Славяносербск и Нижнетеплое расположены в Луганской области между участками Золотое и Станица Луганская, где уже произошло разведение войск.

Другой участок, Григорьевка, расположен в Донецкой области, на Приазовье, между Старогнатовкой и Чермалыком.

Где планируют следующее разведение сил на Донбассе:

Точной даты разведения пока не озвучивают, но участки уже подготавливают.

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