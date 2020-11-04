В сети разогнали фейк о «двойных» зимних каникулах

На многих украинский сайтах появилась информация, что у школьников в этом году зимние каникулы будут дважды. В Министерстве образования и науки Украины 4 ноября опровергли эту информацию.

В опровержении министерства говорилось, что информация в СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 до 10 января 2021 и с 15 до 21 февраля 2021 является недостоверной.

В МОН также отметили, что не предоставляли никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

В министерстве отметили, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина через COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Читайте также в материале "Телеграф": Появились критерии для введения "черной зоны" карантина - какие регионы могут в нее попасть.