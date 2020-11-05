Праздник 5 ноября: народные приметы и запреты

Православные верующие 5 ноября почитают память апостола Иакова, сына святого Иосифа. Яков Младший – один из семидесяти апостолов. Его называли «братом Господним». Говорили, что вначале Иаков не считал Иисуса Спасителем, а после его воскресения мнение изменил.
Яков стал первым епископом Иерусалима. Умер в возрасте 63-х лет. Смерть принял мученическую – язычники скинули его с крыльца храма, а потом забросали камнями.
Считалось, что 5 ноября Землю следует «покормить». Хозяйки брали пирог, оставшийся после празднования Казанской иконы Божьей Матери, и кусочки его по земле раскидать. Птицы пирог склюют, зачирикают и Земля на будущий год крестьян богатым урожаем порадует.
К 5 ноября старались завершить все работы по заготовке дров на зиму. У того, кто успеет вовремя все сделать, в доме всегда будет тепло и уютно.
В этот день принято играть в пчелиные игры, подражая жужжанию насекомых. Чем больше меда съест хозяин, и чем громче будет жужжать, тем лучше он будет чувствовать себя в следующем году: как в материальном, так и в моральном смысле.
Святой Яков считался покровителем мужчин, выполняющих тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились о здравии и благополучии.
Девушки в этот день ткали праздничные вожжи, которые в будущем использовали на свадьбе, и дарили их своим женихам.
Запреты:
5 ноября строго запрещено заниматься чужими делами. В этот день нужно посвятить время себе и решать свои проблемы.
Также не рекомендуется держать обиду на людей и злиться.
В этот день нельзя поручаться за других людей – дурной знак.
В этот день запрещается занимать деньги.
Приметы:
Пошел мелкий град, значит, со дня Матрены-наставницы (22 ноября) начнется настоящая зима.
Выпало много снега, и он не растаял или пошел дождь, значит, зимние месяцы будут теплыми, а в следующем году можно ожидать богатого урожая.
Нельзя в этот день отправляться в дорогу на одной оглобле – к несчастью и беде.
Идет дождик 5 ноября – к хорошему урожаю.